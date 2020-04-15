ЕС определил критерии для снятия карантина

Европейский союз определил три критерия для снятия карантинных ограничений. Об этом сообщила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в Twitter.

По ее словам, данные рекомендации содержатся в "дорожной карте" по снятию ограничений для стран-членов ЕС.

"Наши рекомендации сосредоточены на трех главных предварительных условиях: существенное замедление распространения коронавируса, достаточные способности системы здравоохранения, а также способности надзора и мониторинга", - написала фон дер Ляйен.

При этом глава Еврокомиссии отметила, что презентация "дорожной карты" не является сигналом для снятия ограничений.

"Мы рекомендуем постепенное снятие ограничений, с последующим мониторингом каждого действия", - отметила она.

Ранее РБК-Украина писало, что во Всемирной организации здравоохранения сообщили, что на данный момент не видят пика пандемии коронавируса. Как отметили представили ВОЗ, на данный момент продолжают наблюдаться вспышки заражений в некоторых частях Европы, которая вместе с США является эпицентром пандемии.

Также сообщалось, что в Украине карантин могут начать ослаблять спустя неделю после Пасхи, если во время празднования будут соблюдены все карантинные требования и не будет зафиксировано новой волны заболеваний.