ЄС побоюється можливої ескалації між США та Китаєм, - Politico

В Європейському союзі побоюються, що конфлікт між США та Китаєм через загрози на Тайвані може загостритися. Тому у Брюсселі готуються до можливої ескалації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico .

Зазначається, що в Європі неохоче коментують тему Тайваню та суперечки між США та Китаєм. Проте європейські дипломати визнають, що існує небезпека того, що ситуація може вийти з-під контролю.

Більшість країн ЄС обережні у публічному просторі зі своїми коментарями. Єдина країна, яка активно виступає з підтримкою Тайваню - це Велика Британія. Лондон запропонував озброїти острів та захистити населення, щоб уникнути ситуації, як в Україні.

Проте у Брюсселі визнаються, що у разі ескалації стануть на сторону США та вже розробляють санкції проти Китаю, які будуть жорстокіші, ніж проти Росії.

"У разі військового вторгнення ми дуже чітко дали зрозуміти, що ЄС разом зі Сполученими Штатами та їхніми союзниками застосує подібні або навіть більші заходи, ніж ми зараз вжили проти Росії", - заявив новий посол ЄС у Китаї Хорхе Толедо.

Крім того, ЄС закликають підготуватися до можливого збройного протистояння, оскільки приклад України показує, що потрібно очікувати "найгірших сценаріїв".

"Європейцям було б добре підготуватися до непередбачених ситуацій, підтримуючи Тайвань, залишаючись у тісному контакті з Пекіном, і сприяючи деескалації", - сказав віцеголова Мюнхенської конференції з безпеки Борис Руге.