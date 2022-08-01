ЕС опасается возможной эскалации между США и Китаем, - Politico

В Европейском союзе опасаются, что конфликт между США и Китаем из-за угроз на Тайване может обостриться. Поэтому в Брюсселе готовятся к возможной эскалации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico .

Отмечается, что в Европе неохотно комментируют тему Тайваня и споры между США и Китаем. Однако европейские дипломаты признают, что существует опасность того, что ситуация может выйти из-под контроля.

Большинство стран ЕС осторожны в публичном пространстве со своими комментариями. Единственная страна, которая активно выступает с поддержкой Тайваня - это Великобритания. Лондон предложил вооружить остров и защитить население, чтобы избежать ситуации, как в Украине.

Однако в Брюсселе признаются, что в случае эскалации станут на сторону США и уже разрабатывают санкции против Китая, которые будут жестче, чем против России.

"В случае военного вторжения мы очень четко дали понять, что ЕС вместе с Соединенными Штатами и их союзниками применит подобные или даже больше меры, чем мы сейчас предприняли против России", - заявил новый посол ЕС в Китае Хорхе Толедо.

Кроме того, ЕС призывают подготовиться к возможному вооруженному противостоянию, так как пример Украины показывает, что нужно ожидать "худших сценариев".

"Европейцам было бы хорошо подготовиться к непредвиденным ситуациям, поддерживая Тайвань, оставаясь в тесном контакте с Пекином, и способствуя деэскалации", - сказал заместитель председателя Мюнхенской конференции по безопасности Борис Руге.