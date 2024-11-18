В образцах из зоны боевых действий в Украине найден запрещенный газ, - ОЗХО

Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) опубликовала отчет, подтверждающий наличие ядовитого вещества в образцах, собранных в районе боевых действий в Днепропетровской области. Исследования проводились по запросу Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет ОЗХО от понедельника, 18 ноября.

Согласно документу, инцидент произошел 20 сентября 2024 года вблизи села Ильинка на Днепропетровщине. Эксперты ОЗХЗ зафиксировали факт применения вещества CS, провели опрос свидетелей и собрали образцы с места происшествия, в том числе с траншей.

Независимый анализ нескольких лабораторий ОЗХЗ подтвердил, что в изъятых образцах почвы и фрагментах снаряда содержался 2-хлорбензилиденемалононитрил (CS), известный как слезоточивый газ.

Генеральный директор ОЗХО Фернандо Ариас выразил "глубокую обеспокоенность" по поводу использования химического оружия, подчеркнув, что все государства-члены организации, включая Россию, обязаны воздерживаться от ее производства, хранения и применения.

Как известно, это первый случай официального подтверждения применения химического оружия в регионах Украины, где продолжаются боевые действия.

Генштаб ВСУ ранее сообщал, что только в октябре российские войска в 323 раза использовали химическое оружие против украинских защитников.

Эти действия являются нарушением международного права, в частности, Конвенции о запрещении химического оружия, запрещающей любое использование такого оружия.