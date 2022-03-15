ЄС офіційно затвердив четвертий пакет санкцій проти Росії: список обмежень

Європейський союз офіційно затвердив четвертий пакет санкцій проти Російської Федерації. До списку обмежень потрапили ще більше олігархів та еліти, які пов'язані з путінським режимом.

"Ми додаємо в наш список санкцій ще більше олігархів і пов'язаних з режимом еліт, членів їхніх сімей та відомих бізнесменів, які залучені до економічних секторів, що забезпечують суттєве джерело доходу для режиму. Ці санкції також спрямовані проти тих, хто відіграє провідну роль у дезінформації та пропаганді, які супроводжують війну президента Путіна проти українського народу",- заявив верховний представник Європейського Союзу з питань закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель.

Хто потрапив під санкції в рамках четвертого пакета ЄС:

Роман Аркадійович Абрамович;

Герман Борисович Хан;

Віктор Пилипович Рашников;

Олексій Вікторович Кузьмичов;

Олександр Олександрович Міхєєв;

Олександр Миколайович Шохін;

Андрій Валерійович Рюмін;

Армен Сумбатович Гаспарян;

Артем Григорович Шейнін;

Дмитро Євгенович Куліков;

Костянтин Львович Ернст;

Марина Володимирівна Сечіна;

Сулейман Абусаїдович Керимів;

Тигран Оганесович Худавердян;

Володимир Валерійович Рашевський.

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