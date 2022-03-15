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ЄС офіційно затвердив четвертий пакет санкцій проти Росії: список обмежень

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Вівторок 15 березня 2022 19:01
ЄС офіційно затвердив четвертий пакет санкцій проти Росії: список обмежень Фото: ЄС офіційно затвердив четвертий пакет санкцій проти Росії (УНІАН)
Автор: Сергій Пишкін

Європейський союз офіційно затвердив четвертий пакет санкцій проти Російської Федерації. До списку обмежень потрапили ще більше олігархів та еліти, які пов'язані з путінським режимом.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Європейського союзу.

"Ми додаємо в наш список санкцій ще більше олігархів і пов'язаних з режимом еліт, членів їхніх сімей та відомих бізнесменів, які залучені до економічних секторів, що забезпечують суттєве джерело доходу для режиму. Ці санкції також спрямовані проти тих, хто відіграє провідну роль у дезінформації та пропаганді, які супроводжують війну президента Путіна проти українського народу",- заявив верховний представник Європейського Союзу з питань закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель.

Хто потрапив під санкції в рамках четвертого пакета ЄС:

  • Роман Аркадійович Абрамович;
  • Герман Борисович Хан;
  • Віктор Пилипович Рашников;
  • Олексій Вікторович Кузьмичов;
  • Олександр Олександрович Міхєєв;
  • Олександр Миколайович Шохін;
  • Андрій Валерійович Рюмін;
  • Армен Сумбатович Гаспарян;
  • Артем Григорович Шейнін;
  • Дмитро Євгенович Куліков;
  • Костянтин Львович Ернст;
  • Марина Володимирівна Сечіна;
  • Сулейман Абусаїдович Керимів;
  • Тигран Оганесович Худавердян;
  • Володимир Валерійович Рашевський.

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