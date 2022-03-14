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Ембарго на торгівлю й блокування міжнародних вод. США готують нові санкції проти Росії,- CNBC

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Понеділок 14 березня 2022 22:54
Ембарго на торгівлю й блокування міжнародних вод. США готують нові санкції проти Росії,- CNBC Фото: заступник міністра фінансів США Уоллі Адейемо (flickr.com)
Автор: Сергій Пишкін

Сполучені Штати Америки планують й надалі тиснути на Російську Федерацію, аби відібрати в агресора можливість проєктувати свою силу в майбутньому. Штати можуть ввести ембарго на торгівлю та заблокувати міжнародні водні шляхи, як і закликав президент України Володимир Зеленський.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на CNBC.

За словами заступника міністра фінансів США Уолла Адейема, голова Білого дому Джо Байден наказав переконатися у тому, аби санкції проти Російської Федерації не сильно шкодили союзникам та партнерам країни у майбутньому.

Водночас Штати й надалі тиснутимуть на агресора, аби відібрати усі ресурси у голови Кремля Володимира Путіна та іншої російської еліти.

"А потім ми будемо використовувати експортний контроль для зниження їхньої здатності проектувати силу у майбутньому, і все це відповідає тому, про що нас просив президент Зеленський",- заявив Адейем.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що Європейське агентство з безпеки польотів (EASA) призупинило дію сертифікатів російських авіакомпаній.

Війна Росії проти України триває дев'ятнадцятий день. Всі подробиці російської агресії, ситуація в містах і міжнародна реакція - у текстовому онлайні РБК-Україна.

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