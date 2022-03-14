Ембарго на торгівлю й блокування міжнародних вод. США готують нові санкції проти Росії,- CNBC

Сполучені Штати Америки планують й надалі тиснути на Російську Федерацію, аби відібрати в агресора можливість проєктувати свою силу в майбутньому. Штати можуть ввести ембарго на торгівлю та заблокувати міжнародні водні шляхи, як і закликав президент України Володимир Зеленський.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на CNBC .

За словами заступника міністра фінансів США Уолла Адейема, голова Білого дому Джо Байден наказав переконатися у тому, аби санкції проти Російської Федерації не сильно шкодили союзникам та партнерам країни у майбутньому.

Водночас Штати й надалі тиснутимуть на агресора, аби відібрати усі ресурси у голови Кремля Володимира Путіна та іншої російської еліти.

"А потім ми будемо використовувати експортний контроль для зниження їхньої здатності проектувати силу у майбутньому, і все це відповідає тому, про що нас просив президент Зеленський",- заявив Адейем.