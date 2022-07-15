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ЄС може схвалити нові санкції проти Росії вже наступного тижня, - журналіст

Фото: ЄС розгляне нові санкції проти РФ наступного тижня (naslovi.eu)
Автор: Дмитро Левицький

Європейський союз може ухвалити нові санкції проти Росії за повномасштабне вторгнення в Україну вже наступного тижня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брюссельського кореспондента "Радіо Свобода" Рікарда Йозвяка.

За інформацією, якою володіє журналіст, Єврокомісія вже направила свої пропозиції щодо нового пакету санкцій державам-членам Європейського союзу.

"Схоже, що посли ЄС приймуть його в середу (20 липня - ред.). Документ під назвою "Пакет обслуговування та узгодження" містить заходи щодо золота, додаткові санкційні списки та закриття лазівок", - розповів Йозвяк.

Нагадаємо, сьогодні глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн розповіла, що може увійти до сьомого санкційного пакету щодо Росії.

Крім того, Єврокомісія запропонувала продовжити дію вже запроваджених санкцій до 2023 року.

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