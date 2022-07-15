ЕС может одобрить новые санкции против России уже на следующей неделе, - журналист

Европейский союз может принять новые санкции против России за полномасштабное вторжение в Украину уже на следующей неделе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брюссельского корреспондента "Радио Свобода" Рикарда Йозвяка.

"Похоже, что послы ЕС примут его в среду (20 июля - ред.). Документ под названием "Пакет обслуживания и согласования" содержит меры в отношении золота, дополнительные санкционные списки и закрытие лазеек", - рассказал Йозвяк.

По информации, которой владеет журналист, Еврокомиссия уже направила свои предложения по новому пакету санкций государствам-членам Европейского союза.

Напомним, сегодня глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен рассказала, что может войти в седьмой санкционный пакет в отношении России.

Кроме того, Еврокомиссия предложила продлить действие уже введенных санкций до 2023 года.

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