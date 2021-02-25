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Євросоюз на рік продовжив санкції проти влади Білорусі

Новость на русском → Брюссель, Четвер 25 лютого 2021 19:26
Євросоюз на рік продовжив санкції проти влади Білорусі Фото: Олександр Лукашенко (kremlin.ru)
Автор: Роман Тверденко

Євросоюз продовжив на рік санкції проти посадових осіб з Білорусі. Дія обмежень продовжиться мінімум до 28 лютого 2022 року.

Про це йдеться у прес-релізі Ради Європи.

Санкції распрстраняются на 88 чиновників і посадових осіб, які причетні до репресій, залякування протестуючих, опозиційних політиків і журналістів. Серед них і Олександр Лукашенко, а також сім юридичних осіб, чиї активи заморожені.

Восени минулого року Євросоюз почав вводити санкції проти уряду Білорусі через насильницьких розгонів мітингів в країні, а також арештів учасників акцій і політиків після виборів президента в серпні 2020 року.

Нагадаємо, Держдепартамент США ввів санкції відносно 43 громадян Білорусі, "відповідальних за підрив демократії", позбавивши їх права на в'їзд у Сполучені Штати. У відомстві стурбовані тим, що білоруська влада продовжує чинити тиск на мирних демонстрантів, активістів та журналістів.

Раніше Світлана Тіхановська назвала насмішкою санкції, які Євросоюз ввів проти білоруського керівництва.

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