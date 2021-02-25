Євросоюз на рік продовжив санкції проти влади Білорусі

Євросоюз продовжив на рік санкції проти посадових осіб з Білорусі. Дія обмежень продовжиться мінімум до 28 лютого 2022 року.

Про це йдеться у прес-релізі Ради Європи.

Санкції распрстраняются на 88 чиновників і посадових осіб, які причетні до репресій, залякування протестуючих, опозиційних політиків і журналістів. Серед них і Олександр Лукашенко, а також сім юридичних осіб, чиї активи заморожені.

Восени минулого року Євросоюз почав вводити санкції проти уряду Білорусі через насильницьких розгонів мітингів в країні, а також арештів учасників акцій і політиків після виборів президента в серпні 2020 року.