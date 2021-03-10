ЄС розпочав підготовку четвертого пакету санкцій проти Білорусі

Європейський союз розпочав підготовку нового пакету санкцій проти Білорусі. Це вже четвертий пакет обмежень, які торкнуться представників правлячого режиму.

За його словами, санкції будуть введені проти представників поліції та служб безпеки. У той же час, швидше за все, під обмеження не потраплять так звані "гаманці" Лукашенка.

Нагадаємо, в лютому Євросоюз продовжив на рік санкції проти посадових осіб з Білорусі. Вони поширюються на 88 осіб, які причетні до репресій і залякування протестувальників, опозиційних політиків і журналістів. У цьому списку фігурує і президент Олександр Лукашенко.

Раніше стало відомо, що прем'єр-міністр України Денис Шмигаль доручив підготувати санкції проти Білорусі, які можуть винести на засідання РНБО. До цього міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявляв про недоцільність економічних санкцій.