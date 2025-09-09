ЕС обещает до октября передать Украине 2 млн снарядов, - Каллас

По ее словам, уже предоставлено 80% обещанной помощи по снарядам, однако завершить эту миссию планируется до октября.

Также представительница ЕС напомнила о предоставлении Украине почти 169 млрд евро финансовой поддержки с начала полномасштабной войны - более 63 млрд евро из этой суммы были рассчитаны на армию.

"Только в этом году государства-члены предоставят 25 млрд евро на эту цель, что больше, чем когда-либо прежде", - заявила Каллас.

Она также напомнила о трех столпах поддержки ЕС Украине: сильные Вооруженные силы Украины, поддержка внутренней безопасности и устойчивости через гражданскую Миссию ЕС, а также укрепление оборонной промышленности.

Чиновница отметила, что Европа больше всего спонсирует оборонную промышленность Украины благодаря доходам от замороженных российских активов.

"Активы России должны оставаться замороженными, пока Россия не прекратит свою агрессию против Украины и не компенсирует Украине миллиарды евро убытков, которые она нанесла и продолжает наносить. Именно это заявил Европейский Совет. Крайне важно, чтобы мы выполнили это обязательство", - добавила представительница ЕС.

Отдельно Каллас отметила, что "вступление Украины в Европейский Союз - это то, что дает украинскому народу надежду на возможность снова жить свободно и процветать". Чиновница параллельно призвала к открытию кластера 1 в переговорах о вступлении.

"То, что Россия считала неизбежным, не произошло. Россия не сломала решимости Украины, и она не должна сломать нашу. Те, кто еще сомневается - не сомневайтесь. Безопасность Украины - это европейская безопасность, и пока Россия ведет свою незаконную войну, мы должны продолжать борьбу", - подытожила Каллас.