ЕС обсуждает создание подразделения НАТО на случай победы Трампа в выборах, - WP

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Washington Post.

"Европейские чиновники в частном порядке обсудили создание общеконтинентального подразделения НАТО, которое будет работать в согласии с американскими гарантиями безопасности, но также сможет служить надежной альтернативой в случае отказа от американских гарантий", - говорится в материале.

Издание отмечает, что пока эти разговоры увязают в привычных спорах. Поскольку Франция и Германия не могут договориться о том, кто будет оплачивать счета.

"Восточная Европа не вполне верит в решимость Западной Европы противостоять российским угрозам. Неясно, как они смогут создать ядерный щит над континентом - и даже если они это сделают, то в худшем случае ядерной войны они не смогут сравниться с российским арсеналом", - говорится в материале.

При этом отмечается, что некоторые задаются вопросом, не станет ли Европа, готовая к расколу с Соединенными Штатами, самоисполняющимся пророчеством, усиливающим трансатлантический развод, а не предотвращающим его.

Угрозы Трампа

Недавно Трамп угрожал, что в случае своего переизбрания не будет защищать союзников по НАТО, которые "не платят по счетам". Он также добавил, что наоборот будет поощрять Россию нападать на такие государства.

Стоит заметить, что 31 страна НАТО взяла на себя обязательства тратить на оборону 2% от ВВП, впрочем не все до сих пор достигли этой отметки.

Эти высказывания вызвали упреки со стороны Белого дома, который назвал их "ужасными и безумными", а также со стороны других высокопоставленных западных чиновников.

Президент США Джо Байден назвал Трампа "полезным приспешником" Путина.

Подробнее об угрозах Трампа, реакции союзников, причинах такой риторики и о рисках для Украины, - в материале РБК-Украина.

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