ЄС обговорює створення підрозділу НАТО на випадок перемоги Трампа у виборах, - WP

Європейські чиновники обговорюють створення підрозділу НАТО на випадок перемоги Дональда Трампа у виборах у США.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Washington Post.

"Європейські чиновники в приватному порядку обговорили створення загальноконтинентального підрозділу НАТО, який працюватиме у згоді з американськими гарантіями безпеки, але також зможе слугувати надійною альтернативою в разі відмови від американських гарантій", - ідеться в матеріалі.

Видання зазначає, що поки що ці розмови грузнуть у звичних суперечках. Оскільки Франція і Німеччина не можуть домовитися про те, хто оплачуватиме рахунки.

"Східна Європа не цілком вірить у рішучість Західної Європи протистояти російським загрозам. Неясно, як вони зможуть створити ядерний щит над континентом - і навіть якщо вони це зроблять, то в гіршому випадку ядерної війни вони не зможуть зрівнятися з російським арсеналом", - йдеться в матеріалі.

При цьому наголошується, що дехто задається питанням, чи не стане Європа, готова до розколу зі Сполученими Штатами, самоздійснюваним пророцтвом, яке посилює трансатлантичне розлучення, а не запобігає йому.

Загрози Трампа

Нещодавно Трамп погрожував, що у разі свого переобрання не захищатиме союзників по НАТО, які "не платять за рахунками". Він також додав, що навпаки заохочуватиме Росію нападати на такі держави.

Варто зауважити, що 31 країна НАТО взяла на себе зобов'язання витрачати на оборону 2% від ВВП, проте не всі й досі досягли цієї позначки.

Ці висловлювання викликали закиди з боку Білого дому, який назвав їх "жахливими та божевільними", а також з боку інших високопоставлених західних чиновників.

Президент США Джо Байден назвав Трампа "корисним поплічником" Путіна.

Детальніше про погрози Трампа, реакцію союзників, причини такої риторики та про ризики для України, - у матеріалі РБК-Україна.

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