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Макрон прибудет в Варшаву, чтобы обсудить план европейской миротворческой миссии в Украине

Вторник 10 декабря 2024 22:30
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Макрон прибудет в Варшаву, чтобы обсудить план европейской миротворческой миссии в Украине Фото: Эммануэль Макрон, президент Франции (Getty Images)
Автор: Наталья Кава

Президент Франции Эммануэль Макрон в четверг, 12 декабря, посетит Польшу. Там он планирует обсудить план европейской миротворческой миссии для сохранения суверенитета Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Rzeczpospolita.

Как пишет издание, сейчас только исключительные обстоятельства могут заставить Макрона покинуть Францию и отправиться в другую страну. Однако есть и другой политический календарь, который не терпит задержек. Речь об инаугурации Дональда Трампа на пост президента США.

По данным СМИ Макрон во время разговора с Трампом мог сказать ему, что Европа не может оставаться в стороне от переговоров между США и Россией.

Макрон может поднять вопрос миротворческой миссии, которая бы гарантировала, что Кремль не нарушит возможное будущее перемирие и установленную линию разграничения. Таким образом Польша, с ее быстро растущим военным потенциалом и географическим расположением становится важной частью такого плана.

Издание считает, что чем больше стран примут участие в такой миротворческой миссии, тем больше шансов, что Россия не решится снова нанести удар по Украине.

Инициатива Макрона

Ранее РБК-Украина сообщало о том, что президент Франции Эммануэль Макрон заявил о возможности введения войска на территорию Украины. Но это вызвало дискуссию среди союзников Украины.

Позже стало известно, что речь идет не о непосредственной отправке войск для участия в боевых действиях. Ряд стран заявили, что готовы рассмотреть такую возможность. В их числе Литва, Латвия, Эстония и Канада.

Несмотря на это, большинство стран не поддержало позицию Макрона.

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