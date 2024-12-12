Украина готова говорить о размещении иностранных войск в стране, - Стефанишина

Украина готова говорить обо всем, что работает, в том числе и о размещении иностранных военнослужащих на своей территории.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на вице-премьер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины - министра юстиции Ольгу Стефанишину, которую цитирует Politico.

Во время интервью Стефанишину спросили о том, может ли Киев разместить иностранные войска на своей территории.

"Украина готова говорить обо всем, что работает", - ответила министр.

Вопрос отправки войск в Украину

Первым вопрос об отправке войск на территорию Украины поднял президент Франции Эммануэль Макрон, но это вызвало дискуссию среди партнеров Киева. Через некоторое время стало известно, что речь не идет о непосредственной отправке для участия в боевых действиях. В то же время ряд союзников заявили о готовности все же рассмотреть такую возможность. Среди них были Латвия, Канада, Эстония, а также Литва.

Как писало Le Monde, тем временем Великобритания и Франция недавно возобновили дискуссии об отправке войск в Украину. Все из-за рисков вокруг победы Дональда Трампа на выборах президента Соединенных Штатов Америки (США).

Сегодня, 12 декабря, Макрон посетит Польшу, где обсудит план европейской миротворческой миссии для сохранения суверенитета Украины.