В ЕС назвали жесты, которые покажут готовность России к завершению войны

Россия должна доказать свое желание завершить войну против Украины, проявив добрую волю. В частности, речь о возвращении депортированных украинских детей.
Об этом заявила глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас, сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.
В ходе выступления перед встречей министров иностранных дел европейских стран в Мадриде Каллас призвала Россию к продемонстрировать "добрую волю". По ее мнению, это можно сделать путем:
Также Каллас призвала Москву согласиться на полное прекращение огня, а США - оказать давление на Кремль, чтобы положить конец полномасштабной войне.
В свою очередь министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро подчеркнул, что Россия должна четко ответить США, хочет ли она вообще продолжать мирный процесс.
Напомним, президент США Дональд Трамп, госсекретарь США Марко Рубио и другие американские чиновники заявляли о том, что Россия якобы хочет завершить войну против Украины.
Но пока что Москва отказывается даже от полного прекращения огня с Украиной без дополнительных условий. В частности, российский диктатор Владимир Путин требует, чтобы на время прекращения огня Украина полностью остановила мобилизацию.
При этом, по информации Главного управления разведки Минобороны Украины, Россия планирует завершить войну до 2026 года.
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