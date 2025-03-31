В ЕС назвали жесты, которые покажут готовность России к завершению войны

В ходе выступления перед встречей министров иностранных дел европейских стран в Мадриде Каллас призвала Россию к продемонстрировать "добрую волю". По ее мнению, это можно сделать путем:

возвращения украинских детей, депортированных в Россию;

освобождения военнопленных.

Также Каллас призвала Москву согласиться на полное прекращение огня, а США - оказать давление на Кремль, чтобы положить конец полномасштабной войне.

В свою очередь министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро подчеркнул, что Россия должна четко ответить США, хочет ли она вообще продолжать мирный процесс.