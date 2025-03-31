У ЄС назвали жести, які покажуть готовність Росії до завершення війни

Під час виступу перед зустріччю міністрів закордонних справ європейських країн у Мадриді Каллас закликала Росію продемонструвати "добру волю". На її думку, це можна зробити шляхом:

повернення українських дітей, депортованих до Росії;

звільнення військовополонених.

Також Каллас закликала Москву погодитися на повне припинення вогню, а США - чинити тиск на Кремль, щоб покласти край повномасштабній війні.

Зі свого боку міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро наголосив, що Росія має чітко відповісти США, чи хоче вона взагалі продовжувати мирний процес.