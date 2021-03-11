Посли ЄС домовилися про нові санкції проти Росії, - журналіст
Посли Європейського союзу погодили новий пакет санкцій за порушення прав людини. До європейського санкційного списку потрапили представники Росії та Китаю.
Про це розповів брюссельський кореспондент "Радіо Свобода" Рікард Йозвяк.
"Посли ЄС врешті-решт домовилися про санкції за порушення прав людини, включно з людьми з Китаю. Деякі росіяни також там, а також кілька інших", - написав журналіст у Twitter.
Як відомо, на початку березня Євросоюз ввів санкції за порушення прав людини в рамках нового механізму. Санкції наклали на російських посадовців через ситуацію з опозиціонером Олексієм Навальним та розгін акцій протесту в Росії.
Нагадаємо, Україна закликала ЄС застосувати цей новий механізм для покарання Росії за порушення прав людини в Криму.
Крім того, в ЄС почали підготовку четвертого пакету санкцій проти Білорусі через внутрішньополітичну кризу в країні.
Додамо, в ЄС також готують санкції через військовий переворот у М'янмі. Санкції можуть ввести проти підприємств, які приносять дохід військовим М'янми.