ЄС готує санкції проти військових, які вчинили переворот у М'янмі

Європейський союз готується розширити санкції відносно військових М'янми у відповідь на переворот 1 лютого. Заходи будуть введені проти підприємств, якими вони керують і які приносять їм дохід.

Заходи, які, за словами дипломатів, можуть бути погоджені міністрами закордонних справ ЄС 22 березня, будуть націлені на компанії, "генерують дохід або надають фінансову підтримку Збройним силам М'янми", мовиться в одному з документів від 5 березня.

Незважаючи на те, що ЄС ввів ембарго на постачання зброї до М'янми і з 2018 року поставив своєю ціллю деяких високопоставлених військових, ці заходи будуть найбільш значущою реакцією з моменту перевороту.

Дипломати ЄС повідомили агентству Reuters, що частини військових конгломератів, Myanmar Economic Holdings Limited (MEHL) і Myanmar Economic Corporation (MEC), швидше за все, стануть об'єктами санкцій, що не дозволяє інвесторам і банкам ЄС вести з ними справи.

Конгломерати діють по всій економіці: від гірничодобувної промисловості до продуктів харчування і напоїв, готелів, телекомунікацій та банківської справи. Вони входять у число найбільших платників податків країни і прагнули до партнерства з іноземними компаніями, оскільки М'янма відкрилася під час демократичної лібералізації.