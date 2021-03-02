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Україна розраховує на санкції ЄС проти Росії за порушення прав людини в Криму

Новость на русском → Київ, Вівторок 02 березня 2021 16:43
Україна розраховує на санкції ЄС проти Росії за порушення прав людини в Криму Фото: знак на тлі прапорів ЄС (naslovi.eu)
Автор: Дмитро Левицький

Україна привітала рішення Європейського союзу про перше застосування нового глобального санкційного механізму проти Росії. Україна розраховує, що ЄС застосує цей механізм для покарання Росії за порушення прав людини в окупованому Криму.

Про це йдеться в коментарі на сайті Міністерства закордонних справ України.

"Рішення ЄС вкотре демонструє, що захист прав людини залишається безумовним пріоритетом зовнішньої політики Євросоюзу", - заявили у міністерстві.

Як наголосили в МЗС, жоден злочин Росії на території окупованого Криму не має залишитися безкарним.

"Розраховуємо, що новий санкційний режим ЄС також буде застосований проти осіб, винних в придушенні фундаментальних прав і свобод на території тимчасово окупованих Криму та Севастополя", - йдеться в заяві.

Нагадаємо, сьогодні Євросоюз ввів санкції проти чотирьох російських посадовців через ситуацію з опозиціонером Олексієм Навальним. Санкції ввели через новий механізм щодо порушення прав людини.

Пізніше Євросоюз опублікував список осіб, на яких наклали санкції через Навального. Обмеження офіційно набули чинності.

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