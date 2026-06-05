ua en ru
Пт, 05 июня Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Политика

В ЕС назвали страну, которая сможет присоединиться к блоку уже в 2028 году

21:00 05.06.2026 Пт
2 мин
Какая страна получила исторический сигнал?
aimg Сергей Козачук
В ЕС назвали страну, которая сможет присоединиться к блоку уже в 2028 году Фото: ЕС начал готовить исторический документ для Черногории (Getty Images)
Не трать время на шум! Читай только суть из РБК-Украина в Google

Черногория имеет все шансы стать полноправным членом Европейского Союза уже в 2028 году. Эту цель признали вполне достижимой как руководство страны, так и топ-чиновники Брюсселя.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на RTCG.

Стратегическая цель и интеграция Западных Балкан

По итогам Саммита в Тивту президент Европейского совета Антониу Кошта, президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен и президент Черногории Яков Милатович подтвердили решимость стороны в евроинтеграционном процессе.

Для Черногории членство в 2028 году стало главным национальным проектом.

"С полным убеждением считаю, что эта цель реальна и достижима. Поскольку я три года назад был избран президентом, я четко заявил, что целью является членство в 2028 году", - подчеркнул Милатович.

Антониу Кошта отметил, что присоединение Западных Балкан остается абсолютным приоритетом для ЕС.

В прошлом месяце Брюссель впервые с 2013 года начал подготовку Договора о присоединении Черногории, что свидетельствует о серьезности намерений союзников.

Читайте также: Одна из стран вышла на финальный этап вступления в ЕС

Впечатляющие реформы и План роста

Урсула фон дер Ляйен акцентировала на том, что процесс расширения полностью базируется на заслугах и конкретных результатах каждой страны. Она похвалила Подгорицу за проведение эффективных внутренних преобразований.

"Впечатляющие реформы осуществлены, и мы можем только вас поощрять, чтобы удалось закрыть все разделы и кластеры до конца этого года, то есть составить соглашение о доступе и начать процесс ратификации", - заявила фон дер Ляйен.

Она также добавила, что План роста ЕС открывает большие возможности для бизнеса из этого региона благодаря общему рынку, в частности через интеграцию страны в единую зону платежей SEPA.

Контекст и предыстория

Напомним, что Украину могут подвинуть во вступлении в ЕС из-за появления новых, потенциально более "привлекательных" кандидатов. По данным западных медиа, на фоне изменения ситуации с безопасностью в Европе возможность членства в блоке начали снова рассматривать такие экономически развитые и стабильные государства, как Исландия и Норвегия.

В то же время в апреле стало известно, что другая балканская страна вышла на финальный этап вступления в ЕС. Послы 27 государств-членов Евросоюза согласовали создание специальной рабочей группы для разработки проекта соглашения о присоединении Черногории, которая сейчас считается лидером среди всех стран-претендентов на евроинтеграцию.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Евросоюз Черногория Вступление в ЕС
Новости
Путин ответил на письмо Зеленского
Путин ответил на письмо Зеленского
Аналитика
Новое государство в Европе? Почему в Молдове заговорили об объединении с Румынией
Виктор ОлифировАналитик, историк Новое государство в Европе? Почему в Молдове заговорили об объединении с Румынией