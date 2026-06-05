В ЄС назвали країну, яка зможе приєднатися до блоку вже в 2028 році

Чорногорія має всі шанси стати повноправним членом Європейського Союзу вже у 2028 році. Цю мету визнали цілком досяжною як керівництво країни, так і топпосадовці Брюсселя.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на RTCG .

Стратегічна мета та інтеграція Західних Балкан

За підсумками Саміту в Тівту президент Європейської ради Антоніу Кошта, президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн та президент Чорногорії Яків Мілатович підтвердили рішучість сторони у євроінтеграційному процесі.

Для Чорногорії членство у 2028 році стало головним національним проєктом.

"З повним переконанням вважаю, що ця мета реальна і досяжна. Оскільки я три роки тому був обраний президентом, я чітко заявив, що метою є членство у 2028 році", - наголосив Мілатович.

Антоніу Кошта відзначив, що приєднання Західних Балкан залишається абсолютним пріоритетом для ЄС.

Минулого місяця Брюссель уперше з 2013 року розпочав підготовку Договору про приєднання Чорногорії, що свідчить про серйозність намірів союзників.

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Вражаючі реформи та План росту

Урсула фон дер Ляєн акцентувала на тому, що процес розширення повністю базується на заслугах та конкретних результатах кожної країни. Вона похвалила Подгорицю за проведення ефективних внутрішніх перетворень.

"Вражаючі реформи здійснені, і ми можемо тільки вас заохочувати, аби вдалося закрити всі розділи і кластери до кінця цього року, тобто скласти угоду про доступ і розпочати процес ратифікації", - заявила фон дер Ляєн.

Вона також додала, що План росту ЄС відкриває великі можливості для бізнесу з цього регіону завдяки спільному ринку, зокрема через інтеграцію країни в єдину зону платежів SEPA.