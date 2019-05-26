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На посаду прем'єра Британії претендують вже 7 політиків

Новини » Політика    26.05.2019 - 08:48
На посаду прем'єра Британії претендують вже 7 політиків
Фото: Тереза Мей (flickr.com/number10gov)

Прем'єром Британії хочуть стати екс-міністр з питань Brexit та екс-лідер Палати громад

Вже 7 британських політиків оголосили про намір зайняти пост прем'єр-міністра Британії та лідера правлячої консервативної партії після відставки Терези Мей. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на DW.

Як повідомляється, колишній міністр з питань Brexit (виходу Британії з ЄС) Домінік Рааб та колишня лідер Палати громад Андреа Лідсом заявили, що будуть боротися за посаду прем'єр-міністра країни та лідера Консервативної партії.

Зазначається, що Рааб пообіцяв британцям "боротися за більш справедливу угоду про Brexit", а Лідсом, яка своїм виходом з Палати громад прискорила відставку Мей, висловила думку, що у неї є "необхідні досвід та впевненість, щоб привести країну до світлого майбутнього".

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на посаду лідера Консервативної партії та прем'єр-міністра Британії претендують 5 кандидатів. Зокрема, про свій намір зайняти пост Терези Мей оголосили екс-міністр закордонних справ Борис Джонсон, а також міністр охорони здоров'я Метт Хенкок.

Додамо, прем'єр-міністр Британії Тереза Мей 24 травня оголосила, що покидає свій пост 7 червня. Причиною такого рішення стали розбіжності в країні і уряді через угоди про вихід Британії з Євросоюзу (Brexit).

 

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Новини України Прем'єр-міністрВеликобританияТереза Мэй
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