Глава МВС Британії боротиметься за посаду прем'єра

Фото: Саджида Джавід (з відкритих джерел)

Глава МЗС Британії Саджид Джавід став дев'ятим претендентом на посаду прем'єра

Міністр внутрішніх справ Великобританії Саджид Джавід став дев'ятим претендентом на лідерство в Консервативній партії і пост прем'єр-міністра. У своєму звернення в Twitter він підкреслив, що країні необхідно завершити процес виходу з Європейського союзу.

"Вчорашні підсумки (виборів у Європарламент, - ред.) виразно показали, що нам необхідно продовжувати роботу і здійснити Brexit", - заявив Джавід.

Про плани взяти участь у боротьбі за посаду прем'єра заявили глава МЗС Джеремі Хант, міністр міжнародного розвитку Рорі Стюарт, колишній міністр праці і пенсій Естер Макві, лідер Палати громад Андреа Ледсом, екс-міністр з Brexit Домінік Рааб, а також міністр охорони здоров'я Метт Хенкок, міністр у справах навколишнього середовища Майкл Гоув і колишній глава МЗС Борис Джонсон.

Як відомо, прем'єр-міністр Великобританії Тереза Мей раніше заявила, що 7 червня вона йде з посади лідера Консервативної партії. Протягом тижня після цього буде обраний новий керівник партії. Мей зазначила, що коли партію очолить нова людина, вона також покине пост прем'єр-міністра.