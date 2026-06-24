В ЕС назвали дату первого транша по кредиту на 90 млрд евро для Украины

Украина получит первые 3,2 млрд евро по программе Ukraine Support Loan уже в ближайшее время.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление еврокомиссара по вопросам расширения Марты Кос во время мероприятия YES Dinner Discussion в Гданьске.

По словам Кос, первый транш будет выплачен 25 июня.

"Завтра мы выплатим первые 3,2 млрд евро по ссуде", - заявила еврокомиссар.

Она отметила, что средства станут частью кредитной программы ЕС для Украины общим объемом 90 млрд. евро и будут направлены на поддержку государства в условиях войны и последующее восстановление страны.

Кроме того, Кос выразила надежду, что к летним каникулам Евросоюз сможет открыть еще пять переговорных кластеров по вступлению Украины в ЕС. Она напомнила, что первый переговорный кластер был открыт 15 июня.

Также еврокомиссар подчеркнула, что расширение Евросоюза отражает вклад Украины в безопасность всего континента.

"Ни один процесс расширения не может охватить то, что страна на самом деле уже делает для Европы. Украина станет членом ЕС, и мы все должны над этим работать", - заявила она.

Кос добавила, что в ближайшие месяцы должны быть максимально использованы для продвижения Украины на пути к членству.

"Европа не может быть в безопасности, если Украина не станет членом ЕС", - подытожила еврокомиссар.