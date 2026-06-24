В ЕС назвали дату первого транша по кредиту на 90 млрд евро для Украины
Украина получит первые 3,2 млрд евро по программе Ukraine Support Loan уже в ближайшее время.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление еврокомиссара по вопросам расширения Марты Кос во время мероприятия YES Dinner Discussion в Гданьске.
По словам Кос, первый транш будет выплачен 25 июня.
"Завтра мы выплатим первые 3,2 млрд евро по ссуде", - заявила еврокомиссар.
Она отметила, что средства станут частью кредитной программы ЕС для Украины общим объемом 90 млрд. евро и будут направлены на поддержку государства в условиях войны и последующее восстановление страны.
Кроме того, Кос выразила надежду, что к летним каникулам Евросоюз сможет открыть еще пять переговорных кластеров по вступлению Украины в ЕС. Она напомнила, что первый переговорный кластер был открыт 15 июня.
Также еврокомиссар подчеркнула, что расширение Евросоюза отражает вклад Украины в безопасность всего континента.
"Ни один процесс расширения не может охватить то, что страна на самом деле уже делает для Европы. Украина станет членом ЕС, и мы все должны над этим работать", - заявила она.
Кос добавила, что в ближайшие месяцы должны быть максимально использованы для продвижения Украины на пути к членству.
"Европа не может быть в безопасности, если Украина не станет членом ЕС", - подытожила еврокомиссар.
В преддверии объявления первого транша ЕС пересмотрел его структуру. По данным Euractiv, из начального пакета изъяли 5,9 млрд евро, которые планировалось направить на производство и закупку дронов для Украины. Вместо этого первый транш будет включать 3,2 млрд евро бюджетной поддержки.
Как объяснили источники издания, решение связано с техническими вопросами и необходимостью обеспечить надлежащий контроль использования средств.