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У ЄС назвали дату першого траншу з кредиту на 90 млрд євро для України

22:52 24.06.2026 Ср
2 хв
Скільки коштів Україна отримає в межах першої виплати від ЄС?
aimg Марія Науменко
У ЄС назвали дату першого траншу з кредиту на 90 млрд євро для України Фото: єврокомісарка з питань розширення Марта Кос оголосила дату виплати першого траншу для України (facebook.com/MartaKosMarko)
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Україна отримає перші 3,2 млрд євро за програмою Ukraine Support Loan вже найближчим часом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву єврокомісарки з питань розширення Марти Кос під час заходу YES Dinner Discussion у Гданську.

За словами Кос, перший транш буде виплачено 25 червня.

"Завтра ми виплатимо перші 3,2 млрд євро з позики", - заявила єврокомісарка.

Вона зазначила, що кошти стануть частиною кредитної програми ЄС для України загальним обсягом 90 млрд євро та будуть спрямовані на підтримку держави в умовах війни й подальше відновлення країни.

Крім того, Кос висловила сподівання, що до літніх канікул Євросоюз зможе відкрити ще п'ять переговорних кластерів щодо вступу України до ЄС. Вона нагадала, що перший переговорний кластер було відкрито 15 червня.

Також єврокомісарка наголосила, що розширення Євросоюзу відображає внесок України у безпеку всього континенту.

"Жоден процес розширення не може охопити те, що країна насправді вже робить для Європи. Україна стане членом ЄС, і ми всі маємо над цим працювати", - заявила вона.

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Кос додала, що найближчі місяці мають бути максимально використані для просування України на шляху до членства.

"Європа не може бути в безпеці, якщо Україна не стане членом ЄС", - підсумувала єврокомісарка.

Напередодні оголошення першого траншу ЄС переглянув його структуру. За даними Euractiv, із початкового пакета вилучили 5,9 млрд євро, які планувалося спрямувати на виробництво та закупівлю дронів для України. Замість цього перший транш включатиме 3,2 млрд євро бюджетної підтримки.

Як пояснили джерела видання, рішення пов'язане з технічними питаннями та необхідністю забезпечити належний контроль за використанням коштів.

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