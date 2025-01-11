ЕС со следующей недели начнет готовить новые санкции против России, - СМИ

Издание со ссылкой на европейских дипломатов отмечает, что со следующего вторника, 14 января, Еврокомиссия начнет консультации со странами ЕС по 16-му пакету санкций против России.

Послы стран ЕС должны изложить свои предложения, а также беспокойство касательно следующего пакета санкций. Только после этого Еврокомиссия представит свои предложения, которые должны поддержать все члены ЕС.

Польша, которая председательствует в ЕС, хочет, чтобы новый пакет санкций был принят в третью годовщину начала войны в Украине, то есть 24 февраля 2025 года.

Издание отмечает, что переговоры по санкциям будут непростыми. Словакия и Венгрия, вероятно, будут блокировать новый пакет.