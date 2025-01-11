ЄС з наступного тижня розпочне готувати нові санкції проти Росії, - ЗМІ

Видання з посилання на європейських дипломатів зазначає, що з наступного вівторка, 14 січня, Єврокомісія почне консультації з країнами ЄС щодо 16-го пакету санкцій проти Росії.

Посли країн ЄС повинні викласти свої пропозиції, а також занепокоєння щодо наступного пакета санкцій. Лише після цього Єврокомісія представить свої пропозиції, які повинні підтримати всі члени ЄС.

Польща, яка головує в ЄС, хоче, щоб новий пакет санкцій був ухвалений у третю річницю початку війни в Україні, тобто 24 лютого 2025 року.

Видання зазначає, що переговори щодо санкцій будуть непростими. Словаччина та Угорщина, ймовірно, будуть блокувати новий пакет.