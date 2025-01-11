ЄС з наступного тижня розпочне готувати нові санкції проти Росії, - ЗМІ

Єврокомісія з наступного тижня розпочне підготовку нових санкцій проти Росії. Пакет хочуть ухвалити у третю річницю початку повномасштабної війни в Україні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на RMF FM.
Видання з посилання на європейських дипломатів зазначає, що з наступного вівторка, 14 січня, Єврокомісія почне консультації з країнами ЄС щодо 16-го пакету санкцій проти Росії.
Посли країн ЄС повинні викласти свої пропозиції, а також занепокоєння щодо наступного пакета санкцій. Лише після цього Єврокомісія представить свої пропозиції, які повинні підтримати всі члени ЄС.
Польща, яка головує в ЄС, хоче, щоб новий пакет санкцій був ухвалений у третю річницю початку війни в Україні, тобто 24 лютого 2025 року.
Видання зазначає, що переговори щодо санкцій будуть непростими. Словаччина та Угорщина, ймовірно, будуть блокувати новий пакет.
Нагадаємо, ЄС ухвалив 15-й пакет санкцій проти Москви 15 грудня минулого року. До санкційного списку потрапили 54 особи та 30 організацій Росії, Китаю та КНДР.
Санкції запровадили проти "тіньового флоту" та енергосектору РФ, росіян, які причетні до удару по лікарні "Охматдит" і депортації українських дітей.
Як повідомляли ЗМІ, Європейський Союз хоче оголосити 16-й пакет санкцій проти Росії у третю річницю вторгнення в Україну.
Варто додати, що США та Британія 10 січня запровадили санкції проти російських нафтосервісних компаній, а саме "Газпром нефть" та "Сургутнефтегаз".
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