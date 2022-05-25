У ЄС мають намір визнати порушення санкцій злочином

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Єврокомісії .

"Таке рішення дозволить встановити єдиний стандарт кримінальних злочинів і покарань на всій території ЄС. Такі загальні правила ЄС також полегшать розслідування, судове переслідування та покарання за порушення обмежувальних заходів у всіх державах-членах”, - йдеться у повідомленні ЄК.

При цьому в ЄК уточнили, що потенційні кримінальні дії згідно з можливим нововведенням включатимуть: участь у діях, спрямованих на прямий або опосередкований обхід обмежувальних заходів, у тому числі шляхом приховування активів; нездатність заморозити активи, що належать, утримуються або контрольовані зазначеною особою/організацією; торгівля, наприклад, імпорт або експорт товарів, на які поширюються торговельні заборони.

Водночас, для вжиття таких заходів необхідно, щоб усі країни ЄС схвалили внесення порушення санкцій до списку злочинів. Після цього ЄК створить відповідний законопроект.

"Порушення санкцій ЄС є серйозним злочином і має мати серйозні наслідки. Для цього нам потрібні правила, що діють у межах усього ЄС. Як Союз ми відстоюємо наші цінності, і ми маємо змусити тих, хто підтримує військову машину Путіна, заплатити за це", - наголосила єврокомісар з питань юстиції Віра Йоурова.