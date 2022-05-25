В ЕС намерены признать нарушение санкций преступлением

"Такое решение позволит установить единый стандарт уголовных преступлений и наказаний на всей территории ЕС. Такие общие правила ЕС также облегчат расследование, судебное преследование и наказание за нарушение ограничительных мер во всех государствах-членах", - сказано в сообщении ЕК.

При этом в ЕК уточнили, что потенциальные уголовные действия, согласно с возможным нововведением, будут включать: участие в действиях, направленных на прямой или опосредованный обход ограничительных мер, в том числе путем утаивания активов; неспособность заморозить принадлежащие, удерживаемые или контролируемые указанным лицом/организацией средства; или торговля, например, импорт или экспорт товаров, на которые распространяются торговые запреты.

В то же время для принятие таких мер необходимо, чтобы все страны ЕС одобрили внесение нарушения санкций в список преступлений. После этого ЕК создаст соответствующий законопроект.

"Нарушение санкций ЕС является серьезным преступлением и должно иметь серьезные последствия. Для этого нам нужны правила, действующие в рамках всего ЕС. Как Союз мы отстаиваем наши ценности, и мы должны заставить тех, кто поддерживает военную машину Путина, заплатить за это", - подчеркнула еврокомиссар по вопросам юстиции Вера Йоурова.