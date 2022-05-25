ru ua
Ср, 25 мая News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

В ЕС намерены признать нарушение санкций преступлением

Новина українською →
Брюссель, Среда 25 мая 2022 22:43
В ЕС намерены признать нарушение санкций преступлением Иллюстративное фото (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Европейская комиссия предложила добавить нарушение санкций, введенных Евросоюзом, в перечень преступлений на уровне всех стран объединения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Еврокомиссии.

"Такое решение позволит установить единый стандарт уголовных преступлений и наказаний на всей территории ЕС. Такие общие правила ЕС также облегчат расследование, судебное преследование и наказание за нарушение ограничительных мер во всех государствах-членах", - сказано в сообщении ЕК.

При этом в ЕК уточнили, что потенциальные уголовные действия, согласно с возможным нововведением, будут включать: участие в действиях, направленных на прямой или опосредованный обход ограничительных мер, в том числе путем утаивания активов; неспособность заморозить принадлежащие, удерживаемые или контролируемые указанным лицом/организацией средства; или торговля, например, импорт или экспорт товаров, на которые распространяются торговые запреты.

В то же время для принятие таких мер необходимо, чтобы все страны ЕС одобрили внесение нарушения санкций в список преступлений. После этого ЕК создаст соответствующий законопроект.

"Нарушение санкций ЕС является серьезным преступлением и должно иметь серьезные последствия. Для этого нам нужны правила, действующие в рамках всего ЕС. Как Союз мы отстаиваем наши ценности, и мы должны заставить тех, кто поддерживает военную машину Путина, заплатить за это", - подчеркнула еврокомиссар по вопросам юстиции Вера Йоурова.

Напомним, ранее вице-канцлер, министр по делам экономики и защиты климата Германии Роберт Хабек ("зеленые") заявил, что введение эмбарго на поставки нефти из России находится "в пределах досягаемости". Несмотря на позицию некоторых стран ЕС.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Евросоюз Санкции Еврокомиссия
NEWS
Зеленский поддержал петицию о визовом режиме с РФ: что дальше
Зеленский поддержал петицию о визовом режиме с РФ: что дальше
DAILY
Что будет с курсом доллара и где теперь выгоднее менять валюту
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Что будет с курсом доллара и где теперь выгоднее менять валюту