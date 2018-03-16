ЄС має намір ввести "цифровий" податок для великих компаній з США

Великі компанії зі значними цифровими доходами в Європейському союзі, такі як Google і Facebook, можуть зіткнутися з 3% податком на свій обіг за проектом пропозиції Європейської комісії. Про це повідомляє агентство Reuters.

Пропозиція, яка, як очікується, буде прийнято на наступному тижні і все ще піддається змінам, відновить попередній проект, який передбачає ставку податку в розмірі від 1% до 5%.

Податок, якщо він буде підтриманий державами ЄС і законодавцями, буде застосовуватися тільки до великих світових корпорацій з загальними річними доходами понад 750 млн євро (924 млн доларів) і щорічними "неоподатковуваними" доходами вище 50 млн євро в ЄС.

Поріг для доходів ЄС був збільшений із 10 млн євро, спочатку передбачаються для звільнення від оподаткування невеликих компаній і нових стартапів.

Великі фірми США, такі як Uber, Airbnb і Amazon, також можуть постраждати від нового збору, який буде застосовуватися у 28 країнах ЄС.

Великі технічні компанії звинувачуються великими державами ЄС у тому, що вони платили дуже мало податків у блоці, повторно перенаправляючи частину свого прибутку в країни з низьким рівнем оподаткування, такі як Ірландія і Люксембург.

Послуги, які будуть обкладатися податком, - це цифрова реклама, яка буде охоплювати як постачальників даних користувачів, таких як Google, так і компанії, що пропонують рекламне простір на своїх сайтах, таких як популярні соціальні мережі, зокрема Facebook.

Податок також буде стягуватися на онлайн-платформах, що пропонують "посередницькі послуги", концепцію, згідно з якою до таких фірм належать великі економічні фірми, такі як Airbnb і Über. Цифрові ринки, включаючи Amazon, також будуть входити в сферу збору.

Компанії з більш низькою маржею, такі як Amazon, які часто працюють зі збитками, сильно постраждають від податку на оборот, тоді як вони в значній мірі звільняються від податків на прибуток.

Проте деякі американські фірми могли компенсувати більш високий податок ЄС з більш низькими податковими платежами в органи США, які потрібні згідно з новим збором США щодо закордонних прибутків, передбачених у недавньому перегляд податків президента Дональда Трампа.

Інтернет-медіа, потокові служби, такі як Netflix і інші постачальники цифрового контенту, будуть виключені із сфери дії збору.

Податок представлений в проекті як тимчасова міра, яка буде реалізована лише в тому випадку, якщо угода не буде знайдено більш всеосяжний і, можливо, глобальному, рішення про сплату цифровий прибутку компаній в країнах, де вони створені, а не де фірми мають головний офіс, як зараз.

Новий податок буде стягуватися країнами, в яких знаходяться цифрові користувачі. Якщо вони живуть в різних країнах ЄС, податкові надходження будуть розподілятися "за деякими розподілу ключів", йдеться у проекті документа.

Наприклад, доходи від надання цифрової реклами повинні розподілятися по країнам пропорційно кількості разів, коли реклама показувалася на пристрої користувача там, йдеться в заяві.

План нагадує французьке пропозицію про уравнительном податок, яке було підтримано кількома великими державами ЄС. Тим не менш, він, ймовірно, зіткнеться з опозицією з боку невеликих країн, які побоюються стати менш привабливими для багатонаціональних фірм.

Податкові реформи ЄС потребують підтримки всіх держав-членів, щоб стати законом.

Нагадаємо, компанія Facebook має намір змінити систему сплати податків у відповідності з побажаннями країн, у яких структурні підрозділи мережі отримують доходи.