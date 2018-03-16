ЕС намерен ввести "цифровой" налог для крупных компаний из США

Крупные компании со значительными цифровыми доходами в Европейском союзе, такие как Google и Facebook, могут столкнуться с 3% налогом на свой оборот по проекту предложения Европейской комиссии. Об этом сообщает агентство Reuters.

Предложение, которое, как ожидается, будет принято на следующей неделе и все еще подвержено изменениям, обновит предыдущий проект, который предусматривает ставку налога в размере от 1% до 5%.

Налог, если он будет поддержан государствами ЕС и законодателями, будет применяться только к крупным мировым корпорациям с общими годовыми доходами более 750 млн евро (924 млн долларов) и ежегодными "облагаемыми налогом" доходами выше 50 млн евро в ЕС.

Порог для доходов ЕС был увеличен с 10 млн евро, изначально предусматриваемых для освобождения от налогообложения небольших компаний и новых стартапов.

Большие фирмы США, такие как Uber, Airbnb и Amazon, также могут пострадать от нового сбора, который будет применяться в 28 странах ЕС.

Крупные технические компании обвиняются крупными государствами ЕС в том, что они платили слишком мало налогов в блоке, повторно перенаправляя часть своей прибыли в страны с низким уровнем налогообложения, такие как Ирландия и Люксембург.

Услуги, которые будут облагаться налогом, - это цифровая реклама, которая будет охватывать как поставщиков данных пользователей, таких как Google, так и компании, предлагающие рекламное пространство на своих сайтах, таких как популярные социальные сети, в частности Facebook.

Налог также будет взиматься на онлайн-платформах, предлагающих "посреднические услуги", концепцию, в соответствии с которой к таким фирмам относятся крупные экономические фирмы, такие как Airbnb и Uber. Цифровые рынки, включая Amazon, также будут входить в сферу сбора.

Компании с более низкой маржой, такие как Amazon, которые часто работают с убытком, сильно пострадают от налога на оборот, тогда как они в значительной степени освобождаются от налогов на прибыль.

Однако некоторые американские фирмы могли компенсировать более высокий налог в ЕС с более низкими налоговыми платежами в органы США, которые потребуются в соответствии с новым сбором США в отношении заграничных прибылей, предусмотренных в недавнем пересмотре налогов президента Дональда Трампа.

Интернет-медиа, потоковые службы, такие как Netflix и другие поставщики цифрового контента, будут исключены из сферы действия сбора.

Налог представлен в проекте как временная мера, которая будет реализована только в том случае, если соглашение не будет найдено в более всеобъемлющем и, возможно, глобальном, решении об уплате цифровой прибыли компаний в странах, где они созданы, а не где фирмы имеют головной офис, как сейчас.

Новый налог будет взиматься странами, в которых находятся цифровые пользователи. Если они живут в разных странах ЕС, налоговые поступления будут распределяться "по некоторым ключам распределения", говорится в проекте документа.

Например, доходы от предоставления цифровой рекламы должны распределяться по странам пропорционально количеству раз, когда реклама показывалась на устройстве пользователя там, говорится в заявлении.

План напоминает французское предложение об уравнительном налоге, которое было поддержано несколькими крупными государствами ЕС. Тем не менее, он, вероятно, столкнется с оппозицией со стороны небольших стран, которые опасаются стать менее привлекательными для многонациональных фирм.

Налоговые реформы ЕС нуждаются в поддержке всех государств-членов, чтобы стать законом.

Напомним, компания Facebook намерена поменять систему уплаты налогов в соответствии с пожеланиями стран, в которых структурные подразделения сети получают доходы.