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ЕС наложит санкции на медиаресурс Медведчука за вмешательство в евровыборы

Фото: Вера Юрова, вице-президент Европейской комиссии (flickr.com/cor-photos)
Автор: Дмитрий Левицкий

Европейский союз наложит санкции на медиаплатформу Voice of Europe, связываемую с Виктором Медведчуком. Voice of Europe уличили в причастности к попытке российского вмешательства в выборы в Европейский парламент.

Об этом чешскому телевидению заявила вице-президент Европейской комиссии Вера Юрова, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Seznam Zpravy.

По словам Юровой, ограничения в отношении Voice of Europe войдут в 14-й пакет европейских санкций против России, над которыми уже ведется работа в Евросоюзе.

Также в санкционный список могут попасть Виктор Медведчук и его соратник Артем Марчевский, который и является руководителем Voice of Europe. С таким предложением выступает Чехия.

Как отметила Юрова, она пока не знает, попадут ли Медведчук и Марчевский под санкции, но Voice of Europe точно будет в 14 санкционном пакете.

Скандал с Voice of Europe

В конце марта Чехия разоблачила российскую сеть, которая с помощью медиаплатформы Voice of Europe пыталась повлиять на результаты предстоящих выборов в Европейский парламент.

Через Voice of Europe агентура подкупала пророссийских европолитиков, а также распространяла пророссийские нарративы для дискредитации Украины и ее сторонников в Европе.

После этого Медведчук, по версии чешских спецслужб, финансировал медиаплатформу, и ее руководитель Марчевский попали под чешские национальные санкции.

Впоследствии Марчевский бежал в Словакию, где получил временную защиту.

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