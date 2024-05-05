ЄС накладе санкції на медіаресурс Медведчука за втручання в євровибори

За словами Юрової, обмеження щодо Voice of Europe увійдуть до 14-го пакету європейських санкцій проти Росії, над якими вже ведеться робота у Євросоюзі.

Також до санкційного списку можуть потрапити Віктор Медведчук та його соратник Артем Марчевський, який і є керівником Voice of Europe. З такою пропозицією виступає Чехія.

Як зазначила Юрова, вона поки не знає, чи потраплять Медведчук та Марчевський під санкції, але Voice of Europe точно буде в 14-му санкційному пакеті.