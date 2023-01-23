ЕС предоставит военную помощь Украине в размере 500 млн евро, - Bild

Согласно дипломатическим источникам, сумма помощи составит 500 миллионов евро.

Однако больше деталей издание не приводит.

Напомним, западные союзники пока не пришли к соглашению о предоставлении Украине основных боевых танков Leopard 2 на встрече в формате "Рамштайн" 20 января.

При этом Германия готова ускорить продвижение по танкам Leopard 2., если будут соответствующие договоренности с союзниками. Министр обороны Германии Борис Писториус пообещал пересмотреть запасы танков страны.

Отметим, что глава МИД Германии Анналена Бербок заявила, что правительство ее страны не будет возражать, если Польша передаст Украине танки Leopard 2.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.