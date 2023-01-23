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ЄС надасть військову допомогу Україні у розмірі 500 млн євро, - Bild

Фото: ЄС надасть військову допомогу Україні у розмірі 500 млн євро (pixabay.com)
Автор: Валерія Поліщук

Міністри закордонних справ ЄС домовилися надати Україні додаткову військову допомогу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bild.

Згідно з дипломатичними джерелами, сума допомоги становитиме 500 мільйонів євро.

Однак більше деталей видання не наводить.

Нагадаємо, західні союзники поки не дійшли згоди про надання Україні основних бойових танків Leopard 2 на зустрічі у форматі "Рамштайн" 20 січня.

При цьому Німеччина готова прискорити рух танків Leopard 2, якщо будуть відповідні домовленості з союзниками. Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус пообіцяв переглянути запаси танків країни.

Зазначимо, що глава МЗС Німеччини Анналена Бербок заявила, що уряд її країни не заперечуватиме, якщо Польща передасть Україні танки Leopard 2.

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