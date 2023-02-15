ЕС введет санкции против иранских организаций, причастных к войне в Украине
Европейский союз впервые введет санкции в отношении иранских организаций, причастных к войне России против Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News.
Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что санкции будут распространяться на тех, кто связан с иранской Революционной гвардией.
По ее словам, 10-й пакет санкций, который подразумевает торговые ограничения на сумму в 11 млрд евро, будет направлен на новые запреты и контроль за экспортом технологий, включая беспилотники, вертолеты и ракеты.
Напомним, на днях США внесли в "черный список" семь компаний из Ирана. К тому же Вашингтон ввел санкции против Корпуса стражей исламской революции Ирана (КСИР) и пятерых членов его правления за притеснение протестов в Иране.
Также мы писали, что правительство Новой Зеландии объявило о новых санкциях в отношении иранских граждан и предприятий.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.