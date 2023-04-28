ЕС может ввести ограничения против ряда стран за реэкспорт санкционных товаров в РФ, - FT

Европейский Союз обсуждает возможность введения экспортных ограничений в отношении стран, реэкспортирующих санкционную продукцию в Россию.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Financial Times.
По словам источников, Еврокомиссия в частном порядке исследовала юридический механизм, позволяющий ей ограничить продажу небольшой категории продуктов в определенные третьи страны.
Отмечается, что подобный шаг стал бы "значительной эскалацией усилий ЕС по прекращению обхода санкций" на фоне многомесячных попыток Брюсселя и его союзников убедить такие страны как Турция и ОАЭ, а также государства Центральной Азии принять более жесткие меры по недопущению обхода РФ западных санкций.
Как сообщает издание, ряд государств-членов ЕС сомневаются в необходимости экспортных ограничений, считая, что они могут серьезно помешать отношениям с третьими странами. Переговоры по этой теме продолжатся на следующей неделе.
Отмечается, что пока неясно, как ЕС намерен обеспечить совместимость предложенных ограничений с правилами международной торговли и какие юридические процедуры потребуются для их вступления в силу.
В рамках обсуждаемого механизма ЕС изначально намерена разработать правовую базу, которая позволит идентифицировать продукты и страны, вызывающие обеспокоенность в контексте антироссийского санкционного режима, не называя их публично.
Следующий этап включает в себя получение третьей страной предупреждения со стороны ЕС, который затем сможет указывать конкретные категории товаров и стран в своей системе мониторинга экспортного контроля.
Есть предположения, что эти меры могут быть включены в 11-й пакет санкций против России.
Напомним, ранее РБК-Украина сообщало о том, что часть союзников Украины, в том числе США, рассматривает введение практически полного запрета на экспорт товаров в Россию.
К тому же Европейский Союз намерен предложить запретить транзит ряда товаров через Россию, чтобы усилить соблюдение уже введенных ранее ограничений.
Также мы писали, что в Европейском Союзе предполагают, что, вероятно, санкции против России достигли своего потолка. Однако ЕС все же намерен ввести 11-й пакет санкций.
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