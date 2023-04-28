ЕС может ввести ограничения против ряда стран за реэкспорт санкционных товаров в РФ, - FT

По словам источников, Еврокомиссия в частном порядке исследовала юридический механизм, позволяющий ей ограничить продажу небольшой категории продуктов в определенные третьи страны.

Отмечается, что подобный шаг стал бы "значительной эскалацией усилий ЕС по прекращению обхода санкций" на фоне многомесячных попыток Брюсселя и его союзников убедить такие страны как Турция и ОАЭ, а также государства Центральной Азии принять более жесткие меры по недопущению обхода РФ западных санкций.

Как сообщает издание, ряд государств-членов ЕС сомневаются в необходимости экспортных ограничений, считая, что они могут серьезно помешать отношениям с третьими странами. Переговоры по этой теме продолжатся на следующей неделе.

Отмечается, что пока неясно, как ЕС намерен обеспечить совместимость предложенных ограничений с правилами международной торговли и какие юридические процедуры потребуются для их вступления в силу.

В рамках обсуждаемого механизма ЕС изначально намерена разработать правовую базу, которая позволит идентифицировать продукты и страны, вызывающие обеспокоенность в контексте антироссийского санкционного режима, не называя их публично.

Следующий этап включает в себя получение третьей страной предупреждения со стороны ЕС, который затем сможет указывать конкретные категории товаров и стран в своей системе мониторинга экспортного контроля.

Есть предположения, что эти меры могут быть включены в 11-й пакет санкций против России.