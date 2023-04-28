ЄС може запровадити обмеження проти низки країн за реекспорт санкційних товарів до РФ, - FT

Європейський Союз обговорює можливість запровадження експортних обмежень щодо країн, які реекспортують санкційну продукцію до Росії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Financial Times.
За словами джерел, Єврокомісія у приватному порядку досліджувала юридичний механізм, який дозволив би їй обмежити продаж невеликої категорії продуктів у певні треті країни.
Зазначається, що подібний крок став би "значною ескалацією зусиль ЄС щодо припинення обходу санкцій" на тлі багатомісячних спроб Брюсселя та його союзників переконати такі країни, як Туреччина та ОАЕ, а також держави Центральної Азії вжити жорсткіших заходів щодо недопущення обходу РФ західних санкцій.
Як повідомляє видання, низка держав-членів ЄС сумніваються у необхідності експортних обмежень, вважаючи, що вони можуть серйозно зашкодити відносинам із третіми країнами. Переговори з цієї теми продовжаться наступного тижня.
Зазначається, що поки що неясно, як ЄС збирається забезпечити сумісність запропонованих обмежень з правилами міжнародної торгівлі та які юридичні процедури будуть потрібні для їх набуття чинності.
В рамках обговорюваного механізму ЄС спочатку має намір розробити правову базу, яка дозволить ідентифікувати продукти та країни, які викликають стурбованість у контексті антиросійського санкційного режиму, не називаючи їх публічно.
Наступний етап включає отримання третьою країною попередження з боку ЄС, який потім зможе вказувати конкретні категорії товарів та країн у своїй системі моніторингу експортного контролю.
Є припущення, що ці заходи можуть бути включені до 11-го пакету санкцій проти Росії.
Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло про те, що частина союзників України, зокрема США, розглядає запровадження практично повної заборони експорту товарів до Росії.
До того ж Європейський Союз збирається запропонувати заборонити транзит низки товарів через Росію, щоб посилити дотримання вже запроваджених раніше обмежень.
Також раніше ми писали, що у Європейському союзі припускають, що, ймовірно, санкції проти Росії досягли своєї стелі. Проте ЄС все ж збирається запровадити 11-й пакет санкцій.
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