"Убийство, которое себе позволил Путин". Повлияет ли смерть Навального на ситуацию в России

Смерть российского политика Алексея Навального вряд ли приведет к каким-то беспорядкам внутри России, ничего подобного не произойдет. Будет много разговоров, но на самом деле никто ничего не сделает.

Об этом в комментарии РБК-Украина сказал военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.

По словам эксперта, он имеет неоднозначно отношение к Навальному, поскольку к российскому политику есть много претензий как к человеку, позиционировавшему себя оппозицией к режиму Путина.

"Это убийство, которое себе позволил Путин. Более того, мне кажется, это демонстративная казнь. Путину она была нужна, чтобы еще раз показать, что у него неограниченная власть. В прошлом году он демонстративно убил Евгения Пригожина и Дмитрия Уткина, показав, что будет с теми, кто иду против него и его окружение с оружием в руках", - говорит Коваленко.

По его мнению, с Навальным состоялась демонстрация того, что никакой оппозиции на России быть не может.

"Если бы это был ценный заключенный для российских властей - они бы его оберегали очень тщательно. Но это была ликвидация. Самое главное - что она происходит накануне выборов президентских выборов в РФ, накануне послания федеральному собранию и после того, как Путин дал интервью Такеру Карлсону", - подытожил эксперт.

Смерть Навального: что об этом известно

Напомним, сегодня Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) сообщила о смерти российского политика Алексея Навального в колонии №3 в поселке Харп Ямало-Ненецкого автономного округа.

Сообщается, что после прогулки политик почувствовал себя плохо, практически сразу потерял сознание, а врачи, прибыв на место, констатировали его смерть.

Роспропаганда утверждает, что у Навального оторвался тромб. Официально о причинах смерти политика неизвестна.

В то же время в команде Навального пока не подтверждают смерть политика. Известно, что его адвокат наведывался в колонию вчера, и тогда с Навальным "все было нормально".

Добавим, что Алексей Навальный позиционировал себя как оппозиционный российскому президенту Владимиру Путину политик. В 2020 году на его жизнь было совершено покушение, его пытались отравить.

Также известно, что Навального приговорили к 19 годам колонии за "экстремизм" и "мошенничество", а также его обвиняли в других преступлениях.

Недавно Навального перевели из Москвы в колонию особого режима по полярному кругу, откуда он впервые вышел на связь 10 января.

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