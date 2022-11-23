ЕС может отложить решение по потолку цен на газ: названы сроки

Согласно планам руководства Евросоюза, потолок цены на газ вступает в силу при соблюдении двух условий.

Первое - если цена газа на протяжении не менее двух недель будет превышать на Амстердамской бирже 275 евро за МВт/ч (около 3 тысяч за 1 тысячу куб. м).

Второе - если разница с ценой на СПГ превышает 58 евро на протяжении периода не менее 10 дней.

Как указывает La Repubblica, даже в моменты пиковых цен эти два условия не были соблюдены одновременно.

Идея потолка цен на газ вызывает разногласия внутри Евросоюза: так, Франция выступает за эти меры, Германия - против. В случае, если лидеры Евросоюза одобрят предложенную схему, она вступит в силу с 1 января 2023 года.

Недавно РБК-Украина сообщало, что Европейская комиссия намерена предложить постановление об ограничении цен на газ до ключевой встречи министров энергетики 24 ноября.

Напомним, ранее Еврокомиссия предупредила страны ЕС о невозможности установления лимита цен на газ. После этого Reuters сообщало, что странам ЕС будет предложен механизм коррекции цен на газ, который нужен для сдерживания резких колебаний.

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