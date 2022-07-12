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ЄС заморозив російські активи на суму 13,8 млрд євро

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Брюссель, Вівторок 12 липня 2022 12:57
ЄС заморозив російські активи на суму 13,8 млрд євро Фото: ЄС заморозив російські активи на суму 13,8 млрд євро (pixabay.com)
Автор: Валерія Поліщук

Європейський союз заморозив російські активи на суму 13,8 мільярда євро з моменту вторгнення Росії в Україну 24 лютого.

Про це заявив єврокомісар з питань юстиції Дідьє Рейндерс, повідомляє РБК-Україна з посиланням на RTBF.

"На даний момент ми заморозили - вихідні від олігархів та інших організацій - 13,8 млрд євро, так що це досить велика сума", - сказав він, додавши, що більша частина цієї суми - понад 12 млрд євро надійшли з п'яти країн-членів.

Він відмовився назвати ці країни, але додав, що очікує, що інші країни блоку, що складається з 27 членів, незабаром активізують свої зусилля.

За даними міністра фінансів Німеччини Крістіана Лінднера, в середині червня вартість активів, заморожених тільки Німеччиною, становила 4,48 млрд євро.

Нагадаємо, в Україні конфіскували російських і білоруських активів на 30 млрд гривень.

Крім цього, суд заарештував активи російського олігарха Михайла Фрідмана на 53,4 млн гривень.

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