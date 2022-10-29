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Еврокомиссар назвал сумму замороженных в ЕС активов России

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Брюссель, Суббота 29 октября 2022 14:48
Еврокомиссар назвал сумму замороженных в ЕС активов России Фото: Дидье Рейндерс (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Европейский союз заморозил российские активы на сумму более 17 млрд евро в рамках санкций против России. Комиссар ЕС по вопросам юстиции Дидье Рейндерс считает, что эти деньги можно направить на восстановление Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на DPA.

"На данный момент заморожены активы 90 человек, более 17 млрд евро в семи государствах-членах, в том числе 2,2 млрд евро в Германии", - сказал он.

ЕС принял восемь пакетов санкций с тех пор, как восемь месяцев назад началась война России против Украины.

Украинские политики неоднократно требовали, чтобы замороженные активы были использованы для восстановления страны после войны.

По этому поводу Рейндерс сказал: "Если ЕС конфискует деньги, поступающие от преступного бизнеса, их можно направить в компенсационный фонд для Украины. Однако этой суммы недостаточно для финансирования реконструкции".

По его словам, в рамках западных санкций также были заморожены 300 млрд евро из валютных резервов Центробанка России.

"С моей точки зрения, эти 300 млрд в евро как минимум можно сохранить в качестве гарантии до тех пор, пока Россия добровольно не примет участие в восстановлении Украины", - сказал Рейндерс.

Напомним, в июле Комиссар ЕС по вопросам юстиции Дидье Рейндерс сообщал, что Европейский союз заморозил российские активы на сумму 13,8 миллиарда евро с момента вторжения России в Украину 24 февраля.

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