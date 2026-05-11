ЕС может начать переговоры с Украиной о вступлении уже летом, - еврокомиссар

17:37 11.05.2026 Пн
2 мин
Первый переговорный кластер могут открыть еще во время председательства Кипра
aimg Мария Науменко
Фото: еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос (Getty Images)

Еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос призвала страны Европейского Союза до лета официально открыть все переговорные кластеры по вступлению Украины и Молдовы в ЕС.

По словам Кос, соответствующий призыв она озвучила в Брюсселе перед началом заседания Совета ЕС по иностранным делам стран ЕС.

"Первый кластер можно открыть еще во время председательства Кипра, а по остальным пяти кластерам мы надеемся, что сможем это сделать в июле", - подчеркнула она.

Еврокомиссар также сообщила, что в Брюсселе проходит заседание высокого уровня Международной коалиции за возвращение украинских детей, которых Россия незаконно вывезла с оккупированных территорий.

Кос отметила, что встречу организовали совместно с Канадой и Украиной. В ней принимают участие представители почти 60 стран.

Во время заседания стороны планируют обсудить три ключевых вопроса: возвращение украинских детей, поддержку детей и их семей после возвращения, а также механизмы привлечения России к ответственности.

"Вы знаете, война имеет действительно много лиц, но похищение детей - это действительно одно из самых ужасных, и мы должны это остановить, а Россия должна заплатить", - подчеркнула еврокомиссар.

Вступление Украины в ЕС

Президент Владимир Зеленский ранее заявлял, что Украина рассчитывает стать членом Евросоюза уже в 2027 году. В то же время в ряде стран ЕС такие сроки называют слишком оптимистичными.

В частности, канцлер Германии Фридрих Мерц и глава МИД Польши Радослав Сикорский заявляли, что быстрое вступление Украины в блок пока выглядит маловероятным.

В Брюсселе же отмечают, что Киев должен выполнить все необходимые условия для полноправного членства. В частности, еврокомиссар Марта Кос очертила перечень ключевых требований, которые сейчас стоят перед украинской властью.

В то же время часть стран ЕС до сих пор осторожно относится к дальнейшему расширению союза.

