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ЕС может согласовать ограничение цены на российскую нефть на следующей неделе, - журналист

Фото: ЕС может согласовать ограничение цены на российскую нефть на следующей неделе (flickr)
Автор: Елизавета Драбкина

Европейский Союз может достичь соглашения по ограничению цены на российскую нефть на следующей неделе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter корреспондента "Радио Свобода" в Брюсселе Рикарда Йозвяка.

"На следующей неделе может быть достигнуто соглашение по нефтяному потолку - многое будет зависеть от дальнейших переговоров с саудовцами", - написал он.

Йозвяк также отметил, что дальнейшие санкции Евросоюза в отношении России все еще обсуждаются. По его словам, они могут быть представлены в ноябре, однако, вероятно, больше будут касаться устранения лазеек, чем введения новых ограничений.

Напомним, Совет ЕС утвердил восьмой пакет санкций против России, закладывающий основу необходимой правовой базы для введения ограничения цен на российскую нефть.

При этом Евросоюз допустил исключение из режима ограничения цены на российскую нефть, если это важно для энергобезопасности конкретной страны.

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