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ЄС може погодити обмеження ціни на російську нафту наступного тижня, - журналіст

Фото: ЄС може погодити обмеження ціни на російську нафту наступного тижня (flickr)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Європейський Союз може досягнути угоди щодо обмеження ціни на російську нафту наступного тижня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter кореспондента "Радіо Свобода" у Брюсселі Рікарда Йозвяка.

"Наступного тижня може бути досягнута угода щодо нафтової стелі - багато що залежатиме від подальших переговорів із саудівцями", - написав він.

Йозвяк також зазначив, що подальші санкції Євросоюзу щодо Росії все ще обговорюються. За його словами, вони можуть бути представлені в листопаді, проте, ймовірно більше стосуватимуться усуненню лазівок, ніж введення нових обмежень.

Нагадаємо, Рада ЄС затвердила восьмий пакет санкцій проти Росії, який закладає основу необхідної правової бази для запровадження обмеження цін на російську нафту.

При цьому Євросоюз допустив виключення з режиму обмежень ціни на російську нафту, якщо це важливо для енергобезпеки конкретної країни.

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