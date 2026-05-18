Война в Иране обошлась мировому бизнесу уже в 25 млрд долларов: кто теряет больше всех

18:17 18.05.2026 Пн
3 мин
279 компаний уже признали потери. Компания Whirlpool сравнивает спад с кризисом 2008-го
aimg Валерия Абабина
Фото: Война в Иране стоила глобальному бизнесу уже 25 млрд долларов (Getty Images)
Война США и Израиля против Ирана обошлась мировым компаниям минимум в 25 млрд долларов, и эта сумма продолжает расти. Больше всего пострадали авиакомпании, автопроизводители и потребительский сектор в Европе и Азии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на анализ Reuters.

Читайте также: Судоходные компании нашли частичную альтернативу Ормузскому проливу, - FT

Reuters проанализировало корпоративные заявления компаний, акции которых котируются в США, Европе и Азии, с начала конфликта.

По меньшей мере 279 компаний назвали войну причиной защитных мер - повышение цен, сокращение производства, приостановление дивидендов и выкупа акций, неоплачиваемых отпусков для персонала, топливных надбавок или обращений за государственной помощью.

"Этот уровень спада в отрасли подобен тому, что мы наблюдали во время мирового финансового кризиса, и даже выше, чем во время других периодов рецессии", - отметили у производителя бытовой техники Whirlpool.

Аналитики предупреждают, что полный финансовый удар еще впереди. "Настоящий удар по прибыли еще не материализовался в результатах большинства компаний", - отметил CEO Cordoba Advisory Partners Рами Сарафа.

Наибольшие потери - у авиакомпаний и автопроизводителей

Авиакомпании составляют наибольшую долю зафиксированных потерь - почти 15 млрд долларов, поскольку цены на авиационное топливо выросли почти вдвое. Японская Toyota предупредила об ударе в 4,3 млрд долларов, P&G оценил потери чистой прибыли в 1 млрд долларов.

McDonald's заявил, что ожидает высшей долгосрочной инфляции расходов из-за перебоев в цепях поставок.

"Повышенные цены на бензин - это основная проблема, которую мы сейчас наблюдаем", - сообщил CEO компании Крис Кемпчинский, добавив, что рост цен на топливо бьет по потребительскому спросу среди людей с низкими доходами.

Около 40 компаний из промышленного, химического и сырьевого секторов заявили о повышении цен из-за зависимости от ближневосточного нефтехимического сырья.

Европа и Азия пострадали больше всего

Пятая часть компаний из обзора - от производителей косметики, шин и моющих средств до круизных операторов и авиакомпаний - сообщили о финансовых потерях. Большинство из них базируется в Великобритании и Европе, где цены на энергоносители уже были высокими.

Почти треть - из Азии, что отражает зависимость региона от ближневосточной нефти.

Блокада Ираном Ормузского пролива - важнейшего энергетического коридора мира - подняла цены на нефть выше 100 долларов за баррель, что более чем на 50% выше, чем до войны. Пострадали поставки удобрений, гелия, алюминия, полиэтилена и других ключевых ресурсов.

Для контекста следует отметить, что к октябрю прошлого года сотни компаний уже заявили о более 35 млрд долларов расходов из-за тарифов президента США Дональда Трампа 2025 года.

Напомним, Американо-израильская военная операция против Ирана продолжается с конца февраля 2026 года.

Иран в ответ фактически закрыл Ормузский пролив, через который ранее проходило около 20% мирового потребления нефти, что повлекло скачок цен выше 100 долларов за баррель.

В ответ США ввели морскую блокаду иранских портов, однако европейские союзники отказались принимать в ней участие. Иранский парламент рассматривает 12-пунктный план установления контроля над проливом: израильским судам будет навсегда отказано в проходе, а корабли из "враждебных стран" смогут пройти только после уплаты военных репараций.

30 гривен за поездку: в Киеве хотят кардинально пересмотреть тарифы на проезд
