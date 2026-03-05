ЕС может оплатить ремонт "Дружбы", чтобы разблокировать кредит для Украины, - Bloomberg

По данным источников издания, Европейская комиссия может оказать поддержку через бюджетную помощь, которую она предоставляет Украине. ЕС также готов предоставить экспертизу, сказали эти лица, которые высказались на условиях анонимности.

Как известно, Россия атаковала объект в январе, что вызвало пожар в резервуаре для хранения, который тушили 10 дней, и повредило оборудование, кабели электропередачи, трансформаторы и систему обнаружения утечек.

Венгрия и Словакия обвинили Украину в удержании поставок, одновременно ставя под сомнение масштабы ущерба. Ни одна из этих стран не признала российскую атаку.

По словам собеседников Bloomberg, с начала полномасштабной войны России против Украины объект "Дружба" был поражен почти два десятка раз.

Ремонтные работы часто проводились во время российских атак, что ставило под угрозу жизни рабочих, и Москва, вероятно, снова атакует трубопровод после его ремонта, добавили эти люди.

Блокирование помощи со стороны Венгрии разозлило ЕС и несколько столиц, которые обвинили Будапешт в нарушении обещания, данного в декабре, разрешить кредит Украине.

Венгрия также отказалась рассматривать альтернативы российским поставкам энергоносителей, такие как поставки через Хорватию, аргументируя это тем, что нефть из Москвы дешевле. Послы ЕС обсудили этот вопрос на встрече в среду.

По информации источников, исполнительная власть Евросоюза ведет переговоры с Киевом о возможности отправки миссии по установлению фактов для проверки убытков на нефтепроводе "Дружба".