RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Обстрел Киева Суд по Ермаку Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине

ЕС может присоединиться к спецтрибуналу против России, - Сибига

15:30 13.05.2026 Ср
2 мин
Без привлечения РФ к ответственности невозможно достичь мира
aimg Ирина Глухова
Фото: Андрей Сибига (Виталий Носач, РБК-Украина)

Сегодня, 13 мая, Евросоюз официально сообщил о намерении присоединиться к Специальному трибуналу по преступлению агрессии против Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра иностранных дел Украины Андрея Сибиги в соцсети X.

Читайте также: Еще одна страна присоединилась к созданию спецтрибунала для РФ

Как уточнил Сибига, речь идет о присоединении к Расширенному частичному соглашению о Руководящем комитете Специального трибунала по расследованию преступления агрессии против Украины.

Министр поблагодарил главу европейской дипломатии Каи Каллас и еврокомиссара по вопросам демократии, правосудия, верховенства права и защиты прав потребителей Майкла Макграта за их принципиальность, силу и лидерство.

"Крайне важно привлечь руководство государства-агрессора, а также всех виновных к полной ответственности и привлечь их к ответственности", - подчеркнул он.

Стоит добавить, что на пресс-конференции после заседания Совета ЕС о присоединении к спецтрибуналу сообщила глава европейской дипломатии Кая Каллас.

По ее словам, Евросоюз уже на этой неделе официально присоединится к Специальному трибуналу по преступлению агрессии против Украины.

Каллас подчеркнула, что без привлечения России к ответственности невозможно достичь справедливого и устойчивого мира.

Также она сообщила, что министры стран ЕС дали "зеленый свет" на присоединение Евросоюза к Международной комиссии по рассмотрению претензий, которая будет заниматься фиксацией ущерба, нанесенного войной.

Спецтрибунал для РФ

Напомним, в июне 2025 года Украина и Совет Европы подписали соглашение о создании Специального трибунала, который позволит привлечь к ответственности виновных в преступлении агрессии против Украины.

Документ не предусматривает так называемого иммунитета для "тройки" - президента, премьер-министра и главы МИД.

В июле прошлого года Верховная Рада Украины ратифицировала это соглашение. Трибунал будет иметь статус международного органа, а его работа будет базироваться на статье 8 bis Международный уголовный суд и положениях резолюции Генассамблеи ООН №3314.

Ожидается, что суд сможет принимать решения даже в отсутствие обвиняемых. Это касается, в частности, политического и военного руководства России, а потенциально также Беларуси и КНДР.

Готовность присоединиться к соглашению, необходимому для запуска трибунала, уже подтвердили Франция, Исландия, Польша, Андорра, Монако, Финляндия и другие государства.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
ЕвросоюзВойна в УкраинеТрибунал против России