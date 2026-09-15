Россия расшатывает Европу диверсиями: в НАТО назвали план Кремля
Россия пытается расшатать европейские демократии и отбить желание поддерживать Украину, прибегая к диверсиям и кибератакам. В НАТО объяснили, имеет ли эта тактика шансы на успех.
Об этом говорится в материале РБК-Украина "Одноразовые агенты" и поджог: как Россия ведет диверсионную войну в ЕС и чем отвечает Европа"
Какую цель имеет Кремль
Представитель штаб-квартиры Альянса заявил, что враждебные попытки дестабилизировать Европу не являются чем-то новым. По его словам, главная цель таких действий - поколебать доверие к демократическим институтам и заставить западные страны отказаться от дальнейшей помощи Киеву.
Что заявили в НАТО
"Россия хочет создать страх, дестабилизировать наши общества и отговорить нас от поддержки Украины. Это не сработает. Союзники и партнеры продолжают наблюдать ряд гибридных действий или действий в "серой зоне", включая кибератаки, информационные угрозы, политическое вмешательство и саботаж" - сообщил представитель НАТО.
Какие угрозы фиксирует Альянс:
- кибератаки;
- информационные угрозы;
- политическое вмешательство;
- саботаж.
Что известно о диверсионной войне России в Европе
Между тем в НАТО ранее сообщалось, что Альянс усиливает киберзащиту и обмен информацией из-за угроз России.
По словам представителя НАТО, союзники договорились направить больше ресурсов в защиту критической инфраструктуры и расширить обмен данными, чтобы вовремя выявлять новые гибридные угрозы.
Напомним, в Польше обнародовали статистику расследований по шпионажу в пользу иностранных спецслужб.
За восемь месяцев 2026 года правоохранители открыли по меньшей мере 40 новых дел по соответствующей статье, в то время как за весь 2025 год таких производств насчитывалось 67.