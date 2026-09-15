Россия расшатывает Европу диверсиями: в НАТО назвали план Кремля

Россия пытается расшатать европейские демократии и отбить желание поддерживать Украину, прибегая к диверсиям и кибератакам. В НАТО объяснили, имеет ли эта тактика шансы на успех.

Об этом говорится в материале РБК-Украина " Одноразовые агенты" и поджог: как Россия ведет диверсионную войну в ЕС и чем отвечает Европа "

Какую цель имеет Кремль

Представитель штаб-квартиры Альянса заявил, что враждебные попытки дестабилизировать Европу не являются чем-то новым. По его словам, главная цель таких действий - поколебать доверие к демократическим институтам и заставить западные страны отказаться от дальнейшей помощи Киеву.

Что заявили в НАТО

"Россия хочет создать страх, дестабилизировать наши общества и отговорить нас от поддержки Украины. Это не сработает. Союзники и партнеры продолжают наблюдать ряд гибридных действий или действий в "серой зоне", включая кибератаки, информационные угрозы, политическое вмешательство и саботаж" - сообщил представитель НАТО.

Какие угрозы фиксирует Альянс:

кибератаки;

информационные угрозы;

политическое вмешательство;

саботаж.

Что известно о диверсионной войне России в Европе

Между тем в НАТО ранее сообщалось, что Альянс усиливает киберзащиту и обмен информацией из-за угроз России.

По словам представителя НАТО, союзники договорились направить больше ресурсов в защиту критической инфраструктуры и расширить обмен данными, чтобы вовремя выявлять новые гибридные угрозы.